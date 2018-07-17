В Южной Корее обнаружили затонувший крейсер «Дмитрий Донской»

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Корабль, как известно, участвовал в Цусимском сражении, а затонул в 1905 году. Компания Shinil Group предполагает, что его борт может скрывать сотни тонн золота.

В Южной Корее на дне Японского моря, неподалеку от острова Уллындо, обнаружили затонувший броненосный крейсер «Дмитрий Донской». Корабль находится, по словам корейской фирмы, на глубине 434 м. Они сообщают, что, скорее всего его удастся оттуда достать. Shinil Group уточняет, что броня на корпусе и верхняя палуба остались практически в первоначальном виде.

В СМИ часто появляется информация о драгоценных металлах, которые скрывает под водой броненосец. Некоторые эксперты предполагают, что «Донской» во время сражения перевозил 200 т золота, которое перегрузили с другого корабля, который подбили во время Цусимского сражения. Точные данные об этом предположении неизвестны.

Представитель компании заявляет, они еще точно не знают, что у этого корабля на борту. На данный момент они занимаются регистрацией собственности, а уж потом начнут работу, связанную с его поднятием на сушу.