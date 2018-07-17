Ленивый НЛО в Мексике рассмешил людей

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Уфологи заявили, что корабль пришельцев совершал разведку, изучая Землю и человечество.

Недавно в Оахаке в Мексике пролетел НЛО. Очевидец заснял видео ещё в июле текущего года, но опубликовал его только сейчас.

По словам жителя Оахаки, он сначала решил, что увидел воздушный шар. Однако после публикации ролика в Сети уфологи решили изучить его и пришли к выводу, что это НЛО.

Дело в том, что корабль пришельцев летел со юга на север. Однако в один момент инопланетяне изменили направление в противоположную сторону и стали лететь вверх. После стремительного набора высоты корабль пришельцев скрылся в облаках.

В комментариях к ролику любители паранормального заявили, что НЛО действительно выглядит, как корабль пришельцев, который занимается разведкой на Земле.

В это же время скептики решили, что запечатлённый ленивый НЛО не имеет инопланетное происхождение. Такой медленный корабль пришельцев только рассмешил людей. Специалисты же в области науки объяснили, что НЛО был обычным воздушным шаром.

Дело в том, что «корабль пришельцев», то есть шар, менял направление из-за ряда физических законов. Воздушный шар медленно поднялся в верхние слои атмосферы, где столкнулся с сильным ветром. Там сильные потоки подхватили объект и унесли его в облака. Именно поэтому НЛО резко меняло направление полёта.