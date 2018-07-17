Обвиняемый в сексуальных домогательствах чиновник посчитал жертву некрасивой

Вчера, 23:15

46-летняя жительница Китая хотела посадить местного секретаря партии за решетку из-за того, что он над ней надругался. Но у мужчины нашлось необычное алиби, из-за которого его оправдали.

Женщина обратилась к Главе районного отделения партии с просьбой наказать обидчика. По ее словам, мужчина приставал к ней и насиловал ее с 2014 по 2015 год. Но делу ход не дали: чиновник посчитал жертву некрасивой. Обвиняемый в сексуальных домогательствах избежал наказания, поскольку Глава райотделения партии уверен, что женщина специально клевещет служащего для того, чтобы испортить ему репутацию.

Журналисты решили разобраться в этой ситуации и попросили чиновника дать ответ на этот вопрос. На это чиновник прямо ответил, что такие некрасивые женщины ни у кого не вызывают сексуального желания, поэтому изнасилование в данном случае просто невозможно.