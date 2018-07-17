Причиной слабости у женщины оказался ленточный червь в позвоночнике

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35-летняя француженка в течение трех месяцев не могла понять, почему ее ноги так сильно страдают – она могла упасть без причины. Когда женщину обследовали, результаты анализов шокировали всех.

Француженка отмечала, что она не может даже согнуть ногу в колене, а о больших манипуляциях и речи идти не могло. По анализам крови врачи определили наличие в организме инфекции, но определить место ее локализации не могли. После МРТ стало известно, что она находится в IX грудном позвонке. Как оказалось, причиной слабости ног у женщины оказался ленточный червь в позвоночнике. Пациентке провели операцию, на месте поражения был установлен протез. Только в ходе операции врачи смогли понять, что это эхинококк, который является разновидностью личиночной формы собачьего цепня.

Эти паразиты чаще всего живут в организме животных, у собак. В редких случаях они могут попасть в организм человека. Пути заражения однообразны – через фекалии, которые оставляют животные. Другие травоядные животные заглатывают эти яйца и уже в их организме они становятся цистами, которые заражают другие органы. И так по кругу.

Человеку цисты могут причинить достаточно серьезный вред. Правда, особенность этих паразитов заключается в том, что их наличие в организме проявляется не сразу – известны случаи, когда их обнаруживали в легких, в печени, ЦНС через многие годы.

По поводу француженки, зараженной паразитом, врачи до сих пор ведут дискуссии. Они не могут понять, как она могла им заразиться. Правда, доктора считают, что она могла получить эту болезнь во время контакта с крупным рогатым скотом. После 9 месяцев вмешательства и медикаментозного лечения признаков болезни больше нет.