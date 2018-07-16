«Он мне снится»: Мужчине снятся ужасы с участием Хокинга

Вчера, 22:44

Страшные глаза и безумное выражение лица Хокинга видит в своих снах практически раз в неделю мужчина.

На одном из иностранных форумов американец Эрик рассказал историю, которая в последнее время его искренне пугает: «Он мне снится! Я больше не могу, это очень страшно». Каждую неделю ему снится один и тот же сон, где он видит Стивена Хокинга.

Человек-легенда говорит ему: «Я научу тебя, смотри», - и расписывает на доске различные сложные формулы. Мужчина даже после стольких раз ещё не успел разобрать, что там за формула. Пытался даже несколько раз, просыпаясь, сразу же записывать то, что запомнил, но воедино собрать пока не получается.

Большинство пользователей после прочитанной истории решили, что у Эрика обязательно должен открыться дар. Возможно, Хокинг старается через кого-то передать важную информацию на Землю. Ведь он столько всего показал человечеству, и сколько всего ещё мог показать, просто не успел, не хватило времени для этого.

Многие советуют попробовать с ним поговорить во сне, а не пугаться, ведь на самом деле в этих снах может лежать мистический смысл. А другая сторона уверена, что Эрику снятся ужасы с участием Хокинга потому, что он много об этом думает, из-за чего проблема только усугубляется.