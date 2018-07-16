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В королевской семье случился скандал на почве ревности.

Виной конфликта стала супермодель Бар Рафаэли, которая в разделе Stories соцсети Instagram выложила совместное с Уильямом фото с Израиля, где подписала принца «очаровашкой». Флиртовавший с Бар Рафаэли принц Уильям вывел Кейт Миддлтон из себя. Манекенщица рассказала, что ей нравятся оба брата, но этот – самый красивый и веселый.

Как сообщает инсайдер, герцогиня вне себя от гнева. Кейт удивлена словам Рафаэли, поскольку кембриджский герцог в жизни создает впечатление угрюмого и сдержанного человека.