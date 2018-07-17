Сегодня, 04:15

О том, что страна занимает лидерство среди центров коммерческого материнства, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

В Украине насчитали наибольшее количество суррогатных мам. По словам Луценко, это произошло после запрета индийскими властями такого вида деятельности. Согласно нормативным актам Минздрава Украины, ребенок, рожденный от суррогатной мамы, должен иметь минимум одну пару ДНК, совпадающую с одним человеком из пары.

Генпрокурор назвал такой вид бизнеса «малоурегулированным», поэтому, благодаря неточностям в законодательстве, многие совершают спекуляции.

Программа суррогатного материнства используется семьями, которые по тем или иным причинам не могут самостоятельно обзавестись ребенком. Для этого используются биоматериалы отца и матери, а вынашиванием ребенка занимается суррогатная мать.

Есть и обратная сторона данного вида «заработка»: около 30% женщин, которые согласились выносить ребенка для чужой пары, после родов не хотят отдавать новорожденного в другую семью. Психологи это состояние связывают в большей мере с послеродовой депрессией.