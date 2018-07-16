Сегодня, 17:31

Владелец гаджета от Apple называет инцидент чудом. Видимо, цена смартфона полностью соответствует его качеству.

Сеть повергла в шок история о том, как iPhone провел под водой 48 часов и был успешно возвращен хозяину. Мужчина потерял свой гаджет от Apple во время катания на байдарках и, естественно, смирился с утратой. Но спустя два дня с его родными связался дайвер, уверяющий, что готов вернуть утерянный смартфон.

iPhone находился на 9-метровой глубине и засветился в момент, когда водолаз проводил свои исследования. Именно текстовое сообщение позволило заметить устройство. Примечательно, что его батарея показывала 84% заряда. Дайвер, совершивший находку, считает, что телефоны слишком важны для современных людей, а потому его не просто выбросить и заменить новым, так как в ем хранится слишком много нужной информации.