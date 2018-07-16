Украинцам продают сладости с червями

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В одном из супермаркетов Киева покупателям вместе со сладостями доставался еще и «бонус». Придя домой, многие обнаружили в пищевом продукте червяков.

В сети покупательница из Украины распространила шокирующую информацию. Женщина выложила неоспоримые доказательства того, что в сети украинских супермаркетов «Сильпо» продают некачественные продукты. Решив побаловать себя и близких сладостями, покупательница остановила свой выбор на довольно дорогих конфетах Ferrero, но придя домой она обнаружила, что они достались ей с «бонусом».

После того, как конфету развернули, в ней обнаружили червей. Сняв все это на видео, покупательница решила предостеречь остальных поклонников конфет этой марки и выложила в интернет видео со своей покупкой. Пострадавшая рассказывает, что такой экзотической покупки она еще не совершала. Известно, что такой товар женщина приобрела в магазине на Позняках.

Напомним, что ранее распространялась информация о том, что подольский Сильпо в Киеве в качестве экзотического товара предлагал покупателям «слишком пьяную» черешню. Такая ситуация очень опасна, ведь испорченный товар может нанести существенный вред здоровью людей. Которые его употребляют.

После выхода такого видео в интернете, пользователи стали делиться своими историями о некачественных продуктах, которые заполонили украинские магазины.