Принцы Чарльз и Уильям категорически отказались встречаться с Трампом

Сегодня, 15:30

Британские принцы Чарльз и Уильям категорически отказалась встречаться с американским лидером Дональдом Трампом и его супругой. Вместе этого принцы занялись своими делами, а муж Кейт Миддлтон вообще отправился играть в гольф.

Американские издания массово стали сообщать, что британские принцы специально проигнорировали встречу с Дональдом Трампом, когда президент прилетел с визитом к королеве Елизавете. И если Чарльз нашел себе уважительную причину. Он уже ранее запланировал посетить одно мероприятие с участием полицейских, то Уильям просто так отказался от встречи и пошел играть в гольф.

Представители Кенсингтонского дворца подтвердили, что пока Ее Величество принимала почетных гостей из США, её старший внук Уильям в рамках благотворительной компании играл в гольф и таким образом публично нанес оскорбление Трампу. При этом сам американский президент никак не прокомментировал отсутствие принцев.