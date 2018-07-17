Забыв пароль iPhone можно оказаться в тюрьме

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Жителя США посадили за решетку за отказ в доступе к его iPhone. Изначально следователи подозревали его в торговле наркотиками.

Житель Флориды (США) Уильям Монтанесу приговорен судом штата к 180 дням заключения. Провинностью мужчины оказался отказ сотрудникам правоохранительных органов в доступе к его iPhone, пароль от которого он наотрез отказался сообщать, сославшись на конфиденциальность.

Данная история началась с того, что автомобиль заключенного был остановлен за нарушение правил дорожного движения – мужчина не уступил дорогу другому транспортному средству. Сотрудники полиции хотели обыскать остановленное авто, но владелец не разрешил, что насторожило специалистов. Собака, которая обучена искать наркотики, нашла 4,5 грамма марихуаны и тетрагидроканнабинола, хотя Монтанеса утверждал, что это для его личного употребления.

Также в авто был обнаружен пистолет, который якобы принадлежал матери задержанного и два мобильных телефона, доступ к которым он и отказался дать в полиции. После суда доступ к телефонам задержанного все же был получен, но войти в них нет возможности из-за того, что Монтанеса забыл пароли.

Теперь американец проведет следующие шесть месяцев за решеткой. Многие задаются вопросом — зачем полиции доказывать факт наличия у Монтанеса конопли, если он сам уже признался в том, что возил ее с собой для личного использования. Получается, что забыв пароль от iPhone, можно оказаться в тюрьме.