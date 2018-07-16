Отец Меган Маркл собирается без приглашения приехать к дочери во дворец

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Меган Маркл после замужества вместе с принцем Гарри проживает в Кенсингтонском дворце, пока продолжается стройка отдельного особняка молодоженов. Недавно британским СМИ удалось узнать, что Томас Маркл планирует без приглашения посетить свою дочь во дворце.

Британские источники проинформировали, что отец новоиспеченной герцогини Сассекской Томас Маркл без приглашения дочери или королевы Елизаветы задумал прилететь в Великобритании, чтобы увидеть Меган. Томас заявил, что у него сейчас с дочерью не лучшие отношения, поскольку она обиделась на отца за его слишком откровенные интервью телеканалам.

Томас хочет исправить ситуацию и наладить отношения с Меган и так как герцогиня отказывается говорить с отцом по телефону, мужчину планирует прилететь из Мексики, чтобы лично навестить дочь в Кенсингтонском дворце и познакомится с Гарри и королевой Елизаветой.