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Жертва национальных поверий принесла в жертву своего народившегося сына, который трансформировался в дополнительный орган женщины.

Уникальный и совершенно дикий случай произошел в Северной Африке. Жительница Марокко 46 лет вынашивала своего ребенка, испугавшись родить его в положенный срок и поверив местным легендам. В настоящее время с Зарой работают психиатры, которые выяснили, что будучи совсем молодой женщиной она забеременела и пришла на прием в местную клинику. К несчастью, Зара стала свидетельницей мучительных родов своей односельчанки, которая впоследствии умерла после кесарева сечения.

Зара знала, что существует древнее поверье о бесконечно долгом сне плода, который может ждать решения матери, когда родить его на свет. Женщина 46 лет проходила с плодом в чреве, пока не начала испытывать невероятные боли. УЗИ показало, что тело плода «вписалось» в организм, как некий дополнительный орган, но затем начало отторгаться. Хирургам удалось спасти жизнь женщине, которая никогда не изведает счастья материнства.