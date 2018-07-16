300 крокодилов убила в Индонезии разъяренная толпа

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Жители Индонезии часто гибнут в результате встречи с крокодилами. А провинции Западный Папуа жители убили около 300 аллигаторов, таким образом, отомстив за смерть своего односельчанина.

Житель индонезийского села пострадал от крокодилов. Оказалось, что 48-летний мужчина решил собрать траву для кормления своих коров в загоне, куда забрались рептилии. Сначала животное укусило неосторожного человека за ногу, а второй крокодил смертельно ранил его хвостом.

После данного инцидента в городе Соронг, где обитал погибший, семья мужчины и жители населенного пункта отправились за помощью к сотрудникам правоохранительных органов, людей возмутило близкое расположение фермы для крокодилов к жилым кварталам города. Известно, что владелец комплекса по разведению крокодилов согласился выплатить компенсацию родственникам погибшего, но это не успокоило народ.

Сообщается, что после проведения погребальной церемонии пострадавшего мужчины люди решили выплеснуть свой гнев на рептилий. Несколько сотен людей, которые вооружились подручными средствами, ворвались на ферму и уничтожили 292 крокодила. Руководство питомника по разведению рептилий рассказало, что в основном пострадали детеныши крокодилов, которые имели длину до двух метров.

Сотрудники фермы вызвали полицию и вместе сними пытались остановить толпу, но попытка не удалась. По данному факту проводится расследование.