Сегодня, 11:11

После трансляции футбольного матча ЧМ-2018 в городе Анси на юго-востоке Франции произошел ужасный инцидент.

Как сообщают СМИ, 50-летний мужчина погиб, празднуя победу французской сборной. Он, от радости победы, которую одержала национальная сборная, прыгнул в канал, но сделал это неудачно – сломал шею.

Как оказалось, воды было слишком мало для такого маневра, поэтому мужчина скончался. Медики, приехавшие на помощь, не смогли спасти болельщика.

Напомним, сборная Франции одержала победу над сборной Хорватии со счетом 4:2 и завоевала золота на ЧМ-2018.