Жители Сассекса стали свидетелями маневров НЛО

Сегодня, 23:00

Женщина шокирована появлением ярко-оранжевого шара, который парил в рассветном небе у самого горизонта, а перед ним то и дело мелькал еще один диск с мерцающим синим светом.

Мишель Костич из Сассекса заметила медленно проплывающий над землей непонятный круглый объект, похожий на корабль пришельцев. Ее терзали сомнения, но она все-таки решилась спросить соседей, видели ли они что-нибудь подходящее к ее описанию.

Озадаченная Мишель уже начала сомневаться в своем психическом здоровье, но жители соседних домов ее успокоили – некоторые из них тоже стали свидетелями происходивших в предрассветной тишине маневров двух НЛО, но побоялись сразу об этом рассказать из-за возможных насмешек.