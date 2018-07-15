«Души шахтёров»: В «адской штольне» блогер из США встретил призрака

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Заброшенный шахтный ствол стал последним пристанищем для заваленных шахтеров. Их беспокойные души до сих пор приходят проведать знахари и ведьмы.

38-летний блогер Хавьер Хантер решил лично исследовать «адскую штольню», которая находится в 40 километрах от Лас-Вегаса, штат Невада. Перед тем, как спуститься в подземный лабиринт, блогер изучил все найденные им жуткие истории о призраках и колдовстве. Стоит отметить, что американец свой видеоблог посвятил теме паранормальных и мистических явлений.

Когда Хавьер со своими спутниками спустились в подземелье «адской штольни» они почувствовали стойкий запах разложения и услышали странный зловещий рык. В пещере также был обнаружен алтарь, сложенный из какого-то странного мусора, напоминающего фрагменты человеческих останков.

Группа испуганных исследователей поспешила направиться к выходу из «адской штольни» не подозревая, что их ожидает встреча с обитателями пещеры. Прямо перед камерой возникло зловещее черное полупрозрачное существо, похожее на призрака, которое они заметили только при просмотре отснятого материала.

Хавьер не сомневается, что встретил так называемого «томминокера» — призрака, который подобно известному среди российских шахтеров Шубина, принимает человеческий облик и уводит людей вглубь шахты, откуда нельзя найти выход.

Следующие попытки Хавьера встретить загадочных обитателей в «адской штольне» не увенчались успехом.