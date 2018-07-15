Роспотребнадзор рекомендовал не заказывать еду McDonald's в США

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Пандемия циклоспароза предположительно вспыхнула из-за употребления салатов в сети ресторанов McDonald's.

Центром по контролю инфекционных заболеваний США зарегистрировано с июня более 200 случаев болезни. Заражению подверглись те, кто ели в McDonald's овощи, которые поставлялись производителем Del Monte.

Салаты, сделанные из них, подавались в сети общепита. Руководство сети активно сотрудничает с медиками,чтобы помочь установить, факторы, которые оказали воздействие на такую высокую заболеваемость посетителей. С их стороны поступило обещание исключить салаты, о которых идет речь, из меню.

Их заменят на аналогичные блюда от других поставщиков. Роспотребнадзор рекомендовал россиянам, которые планируют поездку в США, временно отказаться от посещения сети ресторанов быстрого питания. Особенно опасно заказывать еду в штатах Иллинойс и Айова.

Циклоспороз заболевание, которое вызывают паразиты. Именно они поражают тонкий кишечник человека. Заболевание сопровождается тяжелой длительной диареей, которая опасна тем, что вызывает обезвоживание организма человека. Циклоспороз не может передаваться от человека человеку.