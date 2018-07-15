Поезд переехал женщину, застрявшую на путях в инвалидном кресле в США

Сегодня, 20:25

То, что коляска имеет электрический привод, не стало преимуществом. Женщина, понадеявшись на неё, погибла.

В США инвалидная коляска стала убийцей для своей хозяйки. Женщина застряла на ней на ж/д пути перед приближающим составом, не успевшим затормозить, в результате поезд переехал женщину.

Смертельный ицидент случился в Северной Каролине. Женщина понадеялась на электропривод своей коляски. Тот с препятствием не справился.

В итоге – трагедия. Покинуть коляску самостоятельно женщина не могла. У неё были парализованы нижние конечности.

Поезд, который следовал из Южной Каролины в Вирджинию, как и его машинист, задержаны. Предстоит разбирательство, кто виновен в трагедии.

Не исключается, коляска остановилась вследствие того, что женщина не подзарядила её батарею. Также возможна не вполне надёжная конструкция её колёс.