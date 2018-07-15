Грузовое судно потерпело крушение близ Шанхая

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Десять человек пропали без вести после того, как судно «Шуньцян-2» потерпело крушение близ Шанхая.

Катастрофа произошла ночью 15 июля.

13 человек оказались за бортом судна и лишь 3 из них получилось спасти. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь. После окончания операции по спасению пострадавших, 10 человек оказались пропавшими без вести.

Сигнал о бедствии был принят шанхайским центром по поисково спасательным операциям на море в 20:38 по московскому и в 1:38 по местному времени. Катастрофа произошла в следствии столкновения «Шуньцян-2» с другим судном.

На данный момент, спасателями выясняется информация о том, были ли на втором корабле люди, что послужило причиной крушения и кто виноват в этой катастрофе.

Судно занималось перевозкой трех тысяч тонн рулонной стали из Гуанчжоу.