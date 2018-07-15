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Последствия автомобильной аварии в Калифорнии не стали фатальными, благодаря самообладанию и находчивости 23-летней Анджелы Фернандес.

В США девушка, упавшая в пропасть, неделю пила воду из радиатора автомобиля. В течение всего этого времени команды спасателей и волонтеров искали пропавшую без вести Фернандес, которая, по словам обеспокоенных родственников, выехала, чтобы навестить свих друзей, живущих в нескольких десятках миль. Когда девушка перестала выходить на связь, были объявлены масштабные поиски.

Через семь дней обессиленную и травмированную девушку обнаружили туристы и вызвали на место происшествия спасателей. Как позднее рассказала девушка, она резко свернула на опасном участке дороги, чтобы не сбить, выбежавшего койота. После этого автомобиль потерял управление и скатился в пропасть. Все время до своего спасения, Анджела пила воду из радиатора своего джипа и питалась дикорастущими ягодами.