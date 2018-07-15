Туристы наткнулись на огромного подземного дракона в мексиканской пещере

Сегодня, 16:09

Чудище с огромной головой и яркими глазами до смерти напугало любителей экстремальных ощущений, спустившихся на 300 метров в недры Земли. О смертоносных приключениях путешественники поведали конспирологам.

Последние десятилетия наша планета неустанно трещит по швам. Гигантские разломы и многокилометровые пещеры манят туристов, жаждущих записать себя в ряды первооткрывателей. Гонка за адреналином едва не обернулась мучительной гибелью для компании друзей, спустившейся на 300 метров вглубь 2-километровой пещеры.

Как только лучи Солнца стали недосягаемыми, путешественники моментально ощутили жуткий запах гниющей туши, а через мгновение во тьме открылись нечеловеческие яркие глаза. Рассмотрев лишь силуэт огромной головы и похожее на дракона тело, туристы в панике устремились к выходу. Естественно, о съемке монстра не шло и речи.

Оказавшись в безопасности, экстремалы рассказали о смертоносном путешествии всем подряд. Если пресса и скептики обвинили компанию друзей в попытке обрести легкую славу, то конспирологи заинтересовались мистическим инцидентом в мексиканской пещере.

Предполагается, туристы наткнулись на огромного подземного дракона из параллельного измерения. Существует теория, согласно которой в недрах Земли образовались порталы, позволяющие неизвестным человеку тварям вести подземную жизнь, не поднимаясь на поверхность. Ситуация напоминает множественные споры вокруг Мирового океана. Он изучен лишь на 2-5%, а значит, конспирологи могут что угодно говорить о жизни на многокилометровой глубине.

В жизнь огромных подземных драконов люди начинают верить на фоне событий, имевших место в Новой Зеландии. Там поверхность Земли не просто треснула по швам. Из образовавшихся расколов на поверхность начали выползать черви рекордных размеров.

По всему миру фиксируется подозрительная сейсмоактивность. Все чаще мы слышим о пробуждении вулканов. Возможно, почувствовав приближение взрыва ядра, подземные твари дружно покинут своих пещеры в попытках спастись, а все теории науки о жизни в недрах Земли будут опровергнуты, полагают конспирологи.