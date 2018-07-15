Королева Елизавета II преподнесла Мелании Трамп уникальный подарок

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Королева Елизавета II не могла оставить свою гостью Меланию Трамп без подарка. Однако глава британского королевства всегда отличалась оригинальностью, а потому изготовила уникальный аромат для первой леди США.

Похоже, 48-летняя Мелания Трамп стала настоящей любимицей королевы Великобритании. Об этом говорит необычный подарок монарха для первой леди США. Стало известно, что Мелания была удостоена уникальных парфюмов, которые были сделаны на заказ по просьбе самой королевы. Известный парфюмер Дж. Флорис решился выполнить просьбу Елизаветы II и создать уникальный аромат, который должен идеально подойти Мелании.

Известно, что супруга Трампа была в восторге от подарка и тронута таким жестом внимания королевы. Сам Дональд Трамп после официального приема заявил, что королева является прекрасной женщиной.