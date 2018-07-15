Президент Танзании поразил указом бить заключённых и заставлять их бесплатно работать

Сегодня, 17:12

По мнению Джона Магуфули, государство кормить заключённых не обязано.

При каждой тюрьме Танзании есть поле. Там президент страны и предлагает работать заключённым. Также их могут использовать во время строительства домов для надзирателей и иной деятельности, причём всё это – без какой-либо оплаты. Джон Магуфули заявил – из-за лени и большого количества личного времени заключённые начинают употреблять наркотики и становятся гомосексуалистами. Поэтому нужно не давать им и минуты покоя. Одновременно с этим президент Танзании решил запретить свидания с супругами, что фактически означает полное лишение личной жизни для заключённых.

За непослушание правитель официально разрешил бить преступников. Такие указы он отдал, когда назначал новое руководство в одной из тюрем. По мнению экспертов, данное нововведение фактически делает из заключённого раба. Общественность назвала Джона Магуфули слишком жестоким, призвав его больше бороться с другими проблемами в стране, а также отметив, что тяжёлый труд точно не поможет преступникам перевоспитаться, а наоборот – ещё более озлобит их.