В Хельсинки появился вымогающий деньги у туристов «золотой Трамп»

Сегодня, 15:15

В Хельсинки предстоит неординарная встреча. Готовятся к ней тоже неординарно.

В частности, рядом с президентским дворцом, где встретятся лидеры двух держав, появился «золотой Трамп». Вымогающий деньги у туристов «президент США» сразу стал пользоваться популярностью.

Впрочем, «золотой Трамп» на котором тёмные очки, требует деньги с туристов не за просто так. Это плата за фотографию с ним. Ценник не установлен и каждый бросает, сколько хочет. Кому потом достаются эти средства, не известно.

Одновременно отмечается, что «золотой Трамп» в Хельсинки вовсе не похож на свой оригинал. Сходство придают лишь причёска и маска. В остальном он коротышка с иными пропорциями, чем у президента США.

Естественно, «золотой Трамп» - это не скульптура. Это живой человек в маске американского лидера, покрасившийся в золотистый цвет.

Когда к нему приближается человек с намерением сфотографироваться, он нажимает пищащую игрушку и показывает на коробку для сбора денег. После того, как оплата получена, «золотой Трамп» приветственно помашет рукой или покажет знак «виктори».

Отмечено, что появившийся в Хельсинки «золотой Трамп» наиболее популярен у туристов из Китая.