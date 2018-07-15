«Едят или мучают»: Австралийка обвинила НЛО в таинственном исчезновении уток

Вчера, 23:45

Уфологи и представители альтернативной науки получили очередной козырь для дискуссий о наличии на Земле посланцев инопланетных цивилизаций.

Австралийка, содержащая птицеферму, обвинила НЛО в таинственном исчезновении уток с ее подворья, фермерша считает, что инопланетяне едят птиц или мучают в ходе опытов. По словам обеспокоенной женщины, утки начали пропадать две недели назад. За это время от них не осталось ни малейшего материального следа, будто бы птиц не было вообще. Ни перышка, ни капель крови. То есть, простые злоумышленники или земные хищники не могут быть заподозрены в резком уменьшении птичьего поголовья.

Международная ассоциация уфологов подвела под свидетельства австралийки свою версию, приведя в пример множество аналогичных случаев с таинственным исчезновением домашних животных. Фермеры, в связи с этими событиями, находятся в панике и организовывают коллективные засады на своих угодьях. Однако, несмотря на бдительность, утки продолжают пропадать. Правительственные структуры продолжают хранить не менее загадочное молчание по данному поводу.