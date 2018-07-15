Гигантские пауки-птицееды вырвались на волю и теперь пугают местных жителей

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Побег пауков случился в Дербишире, Великобритания, но их быстро догнали хозяева. Местные жители были очень напуганы, когда их детеныши были найдены на автостоянке.

На автостоянке, вдали от машин стояли горшки, в которых местные жители и обнаружили паучат. Выловить их всех не удалось, многие разбежались. Известно, что птицееды вырастут до размеров большой тарелки, а их яд мгновенно парализует жертву уже сейчас.

Как минимум двое пауков находятся на свободе – их видели местные жители. Фермеры и владельцы питомников сообщают, что боятся не за себя, а за животных, которые перед гигантскими пауками беззащитны. Жители района планируют пригласить ветеринара и тщательно обыскать местность, чтобы обезопасить и людей, и питомцев. Известно, что птицееды быстро уходят из людных мест и умеют хорошо прятаться в лесах. Поэтому поиски будут очень трудными. Однако при встрече с ними, жители не должны никак контактировать, пытаться поймать или проявлять агрессию. Необходимо вызвать специальный отряд, который обезвредит насекомое. Укус птицееда без оказания медицинской помощи может быть фатальным.