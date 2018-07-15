В США инвалид ударил электрошокером отказавшуюся от секса стриптизёршу

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Он предпринял попытку изнасилования. Женщине удалось вырваться с большим трудом.

В США частично парализованный инвалид ударил электрошокером отказавшуюся от секса стриптизёршу, вызванную на дом. Как оказалось, к подобным попыткам изнасилования он прибегал и ранее.

Джонни Томпсон в возрасте 31 года, проживающий в США, страдает параличом нижних конечностей. Он вызвал стриптизёршу и, когда та прибыла, сразу же, угрожая пистолетом, заставил перейти в помещение оборудованное камерами.

Затем он предложил ей секс и потребовал раздеться. Когда девушка не согласилась и попробовала сопротивляться, инвалид ударил её электрошокером. Затем связал её ступни.

Как девушке удалось освободиться, она и сама до конца не понимает. От насильника она смогла сбежать через окно. Сразу же после этого она обратилась к правоохранителям США, заявив, что инвалид пытался лишить её свободы.

Томпсона незамедлительно арестовали. Сам он утверждает абсолютно противоположное и винит стриптизёршу в попытке нападения на него самого.

Однако, когда этот инцидент получил огласку, Томпсона в аналогичном нападении обвинила ещё одна женщина, зарабатывающая стриптизом. С её слов, инвалид пытался её изнасиловать 3 месяца назад. Не исключено, что жертв насильника намного больше.