Инопланетяне оплодотворили известную американскую телеведущую

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Со слов ведущей, пришельцы вживили в глаза и уши Мишель Джонстон датчики контроля, использовав ее тело в качестве инкубатора.

Известную американскую телеведущую врачи обнаружили у нее дома практически в бессознательном состоянии. Вся кровать ТВ-звезды была залита кровью, а первый вопрос доктора прозвучал примерно так: «Где ваш ребенок?».

Мишель Джонстон рассказала, что ранее ей не приходилось беременеть, однако за последние сутки ее жизнь превратилась в сюжет голливудского хоррор-фильма про НЛО. Инопланетяне похитили и оплодотворили телеведущую прямо на борту космического корабля. Процесс зачатия напоминал помещение в томограф, вспоминает Джонстон.

Параллельно пришельцы вживили в глаза и уши ТВ-звезды датчики контроля. Это позволило представителям внеземной расы отслеживать перемещения телеведущей, оберегая плод. Всего сутки понадобились Джонстон, дабы закончить роль инопланетного инкубатора.

НЛО посредством светового луча также незаметно вернул Мишель в ее дом, как и похитил. Оперативно подоспевшие врачи сумели спасти жизнь ТВ-звезды, последующее обследование ее детородных органов, глаз и ушей не засвидетельствовало внеземных следов. Тем не менее, Джонстон настоятельно требует, дабы общественность не винила ее во лжи и стремлении обрести сомнительную славу.