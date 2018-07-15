Увидевший призраков водитель протаранил дюжину надгробий на кладбище

Сегодня, 10:34

Духи умерших спровоцировали аварию на деревенском могильнике округа Маратон (штат Висконсин). Потусторонняя сила помешала провинившемуся автомобилисту вовремя свернуть.

Внедорожник протаранил дерево и последовавшую за ним дюжину надгробий на кладбище в Ваусау. Якобы увидевший призраков водитель сейчас пытается всеми силами уйти от ответственности. Окружившие машину духи умерших напугали лихача, он ускорился и пропустил поворот.

Полиция округа Маратон, разумеется, не поверила виновнику аварии. Причиной вылета за пределы проезжей части правоохранители назвали сонливое состояние водителя. Представители церкви у висконсинского кладбища Ваусау планируют в кратчайшие сроки восстановить разрушенные надгробия.