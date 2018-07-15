Мальчик-медиум общается с мертвыми и пугает воспоминаниями о прошлой жизни

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Ребенок-индиго познакомил шокированных мать и отца с проживающими в семейном особняке духами, а не так давно «знак свыше» подтвердил наличие экстрасенсорных способностей у дошкольника.

Уникальный мальчик-медиум по имени Чарли проживает в английском графстве Сомерсет. О том, что их сын общается с мертвыми, перепуганные мать и отец узнали, как только Чарли начал говорить. Сейчас ребенок-индиго пугает родителей воспоминаниями о своей прошлой жизни, а «высшие силы» пытаются подтвердить наличие у дошкольника паранормальных способностей.

Не так давно мать Чарли вывела уникального сына поиграть с «обычными» детьми. Пока мальчик-медиум забавлялся с мячом, женщина сделала фото на память. Лишь вернувшись домой, британка рассмотрела на снимке пронзающий Чарли луч света. Поведавшие многое родители еще больше уверовали в магию сына, а вот интернет-сообщество считает семейство из графства Сомерсет сказочниками.

«Знак свыше» скептики объяснили обычной игрой света, а рассказы дошкольника свелись к чрезмерному просмотру мистических ТВ-шоу, дескать, Чарли насмотрелся «паранормальщины» и заврался. Оскандалившееся семейство всегда не на шутку обижается, слыша подобные обвинения во лжи.