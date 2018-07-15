Призраки просят парня спасти от неминуемой гибели близких ему людей

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Дух еще не умершей девушки явился во сне к «избранному» американцу, призвав его предотвратить жуткую трагедию.

23-летний житель города Дирборн (штат Мичиган) по имени Тодд три года назад открыл в себе паранормальные способности. Уложившись спать после тяжелого дня в колледже, парень увидел сон с участием неизвестных ему людей, оказавшихся духами мертвецов. Призраки попросили Тодда немедленно проснуться и пойти в соседнюю комнату, проверив самочувствие бабушки. Выйдя из сна, парень выдохнул и снова сомкнул глаза. Второй раз проснуться американца заставил вой сирены скорой помощи, приехавшей спасать бабушку Тодда от инсульта. Однако было уже слишком поздно, промедление стоило пожилой женщине жизни. Шокированный внук воспринял произошедшее за невообразимое совпадение.

Прошло три года, и паранормальные способности Тодда снова дали о себе знать. Девушка «избранного» парня возвращалась в Дирборн поздней ночью от родственников. Из-за усталости она не справилась с управлением, протаранив на высокой скорости дерево при въезде в родной город. Ее возлюбленный в это время спал. Дух еще не умершей девушки попытался сквозь сон позвать Тодда на помощь, однако история с бабушкой в точности повторилась. Наутро американец узнал о летальной аварии. Согласно заключению врачей, более часа зажатая в машине потерпевшая боролась за жизнь.

О том, что призраки просят Тодда спасти от неминуемой гибели близких ему людей, теперь знает каждый житель Дирборна. Сам парень побаивается своих паранормальных способностей, однако при следующей необходимости он готов незамедлительно поспешить на помощь.