Маленькие ящерицы препятствуют добычи нефти в Аргентине

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Нефть является одним из главных ресурсов, с помощью которого страны обогащают казну, однако маленькие ящерицы встали на пути у нефтяного гиганта из Аргентины.

В провинции Неукен в Аргентине было найдено большое месторождение нефти, из которого компания активно добывала природные ресурсы. Теперь работе вышек препятствует появление маленьких ящериц, которые находятся под угрозой вымирания. Добыча нефти может загрязнить окружающую среду и значительно подпортить жизнь пресмыкающимся.

Специалисты заявляют, что существование этого вида ящериц возможно только в местности, где решили добывать нефть, однако процесс перекачки природного ресурса может изменить экосистему и повлечь за собой полное уничтожение вида. Биологи опасаются, что ящерицы исчезнут с лица Земли и без человеческого вмешательства, однако люди значительно ускорят этот процесс. Учёные попросили компанию дать им возможность изучить животных, чтобы понять, как их спасти. В это время нефтедобывающая фирма планирует перевезти больше производственных мощностей в регион и инвестировать в него более 30 млрд долларов за 20 лет.