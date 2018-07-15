В Германии в лотерее можно выиграть место на старинном кладбище

Вчера, 23:15

Их осталось всего 200, спешите купить билет. Мероприятие организовали власти города Берхтесгаден из-за большого спроса на данную услугу, права у участников равные.

В Германии жителям Берхтесгадена можно выиграть в лотерее место на старинном кладбище ХII века. Городские власти приняли решение провести такое мероприятия из-за нехватки мест, которых осталось не больше 200, а спрос на них повышен. В случае лотереи каждый из желающих получает равные права. Отмечается, что участки располагаются в Баварских Альпах.

В лотерее примут участие 280 граждан, которые хотели бы почить на территории старинного кладбища, всего в городе числятся 7,5 тысяч жителей. Такое мероприятие является очень странным решением, но другого местная администрация не придумала, поскольку не хочется, чтобы люди были возмущены и недовольны несправедливостью.