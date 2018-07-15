«Горящий» НЛО показался из-за облаков в небе над Пакистаном

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Пришельцы мастерски скрывались от человеческих глаз на фоне Солнца, однако вышедший из строя камуфляж позволил жителю города Сиалкот рассмотреть и «поймать на камеру» космический корабль.

Мистический инцидент произошел в небе над Пакистаном. «Горящий» НЛО показался из-за облаков, чем привлек внимание сразу нескольких свидетелей. Уфологи, изучая видео одного из жителей города Сиалкот, объяснили яркую вспышку сломавшимся камуфляжем «тарелки» пришельцев. Зачастую инопланетные космические корабли невидимы для человеческого глаза, однако над Пакистаном работа систем НЛО дала сбой, полагают любители мистики.

Некоторые пользователи Сети связали свечение в небе с неполадками матрицы, тогда как скептики рекомендуют не искать «паранормальщины» в уникальной игре Солнца и облаков.