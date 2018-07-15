Изменяющий форму НЛО попал на камеры в Северной Каролине

Сегодня, 08:26

Для многих космические корабли представляются в форме классической летающей тарелки, которую очень легко опознать. Но случаи, когда НЛО способно изменять своё состояние, являются удивительными.

В Сети появилась видеозапись, сделанная очевидцами необычного явления в городе Ашвилл, Северная Каролина. В ночном небе они увидели летящий объект, который привлёк внимание своими огнями. И, если в первые секунды они могли подумать, что перед ними обычный самолёт, то изменения формы заставили сразу задуматься о НЛО. На опубликованных кадрах видно летящий корабль, который на несколько секунд меняет форму, а камера не успевает сфокусироваться на его новом состоянии, как он меняет его обратно.

Пользователи Сети сразу принялись гадать, что попало в объектив на самом деле. Многие стали предлагать уже известные им варианты, однако, в конечном счёте, приходили к мнению, что очередная теория не верна. В комментариях к видеозаписи отметили, что НЛО выглядит довольно странно, и вызывает к себе интерес.