В MIT уже более 30 лет выращивают человекоподобных монстров-убийц

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Агрессивные мутанты жестоко расправляются с жителями Массачусетса, а ученые не хотят признаваться в создании смертоносных химер.

Уже более 30 лет генетики Массачусетского технологического института (MIT) выращивают в секретных лабораториях жутких человекообразных монстров-убийц, именуемых химерными организмами. Мутанты отличаются невиданной агрессией, а у простого человека практически нет шансов на победу в схватке с данным существом. Разумеется, бешеных химер ученые всеми способами пытаются удержать вдали от цивилизации, однако самым смышленым из них, похоже, все же удалось вырваться на просторы Техаса.

Секретные опыты ученых MIT по классике начались с животных. Успешно пересадив кошке уши кролика, генетики решили пойти дальше, вмешавшись в природу человека. Предполагается, выращивание человекоподобных монстров-убийц проводилось в интересах армии США. Получив на вооружение солдат, у которых чувство страха полностью перекрыто стремлением убивать, американцы стремились изменить представление о войнах будущего.

Однако сумасшедший эксперимент вышел из-под контроля. Участившиеся убийства на улицах, в том числе, в Массачусетсе, верящие в существование химер люди связывают с побегом одного или нескольких мутантов. Неопровержимо доказать вину ученых MIT в халатности, как и разыскать их секретную лабораторию, прессе США прока что не удалось.