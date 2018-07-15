Фотографии древнего корабля-призрака рассказали про ужасное прошлое Ливерпуля

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Недалеко от побережья Формби были сделаны редкие кадры, которые могут получиться только в определенное время года. Они показывают, насколько опасным был город для морских путешественников.

Фотограф Колин Лэйн долгое время готовился к тому, чтобы сфотографировать остатки «Ионной Звезды», древнего корабля-призрака. Его можно увидеть только в редкие моменты, когда уровень воды у побережья Формби опускается достаточно низко.

В 1939 году «Ионная Звезда» должна была войти в порт Ливерпуля, ее трюмы были полны продовольствия. Однако доставить его по назначению корабль не смог, потому что попал в шторм и сел на мель. После ужасного кораблекрушения экипаж принял решение покинуть судно, и сейчас можно увидеть, что от него осталось. На фотографиях корабль достаточно большой, однако сохранился только корпус, который во многих местах разъелся. Вся поверхность покрыта водорослями и ракушками. Многие, кто видели снимки, уверены, что это был легендарный «Летучий голландец».