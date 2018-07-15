Американец из облюбованного пришельцами штата запечатлел оранжевый НЛО

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Американский штат Аризона занимает место в ТОП-10 самых посещаемых пришельцами территорий в США. Инопланетяне появляются над домами обычных жителей до нескольких сотен раз в год.

Ролик, на котором запечатлено необычное явление, опубликовал мужчина из города Чандлер. Чандлер расположен в округе Марикопа, который многие годы является самым облюбованным НЛО местом штата. Американец не поделился с пользователями Сети информацией, указав только, что НЛО ему удалось увидеть, когда он вечером выгуливал своего пса.

Яркий оранжевый огонёк парил высоко в небе над обычным жилым районом. Скорость, которую развивал НЛО, была больше скорости самолёта, поскольку на видео можно заметить, как быстро – притормаживая и ускоряясь – передвигался этот объект. Небо было затянуто тучами, поэтому перепутать необычный оранжевый круг с космическим телом невозможно.