Утечка хлора в Ташкенте привела к гибели человека

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Обстоятельства инцидента находятся на стадии выяснения, однако, пострадавших могло быть больше.

По предварительным данным, утечка хлора на одном из предприятий в Ташкенте произошла из-за разгерметизации одного из контейнеров. Происшествие случилось в ночь на 14 июля. Один работник предприятия погиб, еще 18 были госпитализированы с симптомами отравления хлором. Однако уже на следующее утро 13 человек были отпущены домой ввиду того, что дозу хлора они получили слабую и за ночь симптомы отравления уже прошли, потому можно считать, что многим рабочим просто повезло. По факту утечки проводится следственная проверка и выясняется причина, которая привела к гибели одного человека.

В 2017 году из-за утечки хлора в Иране пострадали более 350 человек. Некоторые из них были отпущены домой сразу же после оказания первой медицинской помощи. Однако десятки пострадавших оставались еще в очень тяжелом состоянии. Источник утечки был обнаружен не сразу. По мнению специалистов, отравление хлором могло произойти из-за проникновения хлора в водные слои земли.