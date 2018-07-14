В Париже на авиашоу перепутали цвета флага Франции

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«Мощь» военных ярко показала несобранность французов даже в мирном небе.

День взятия Бастилии закончился крахом для французов. Люди ожидали увидеть массовое празднование с красивыми и оригинальными номерами и постановками. Оказалось, что на деле все не выглядит так радужно. Первым промахом и неудачей стало ДТП с участием мотоциклиста. Далее, появлялась информация в социальных сетях, что не совсем трезвые празднующие решились рассказать свою точку зрения друг другу. В результате беседа закончилась дракой.

Во время празднования Дня взятия Бастилии в Париже члены пилотажной группы Patrouille de France перепутали цвета в флаге Франции, который они должны были «нарисовать» в небе, передает телеканал BFM. В выступлении участвовало девять самолетов - по три на каждый из цветов флага. На кадрах с праздника четко видна ошибка, но исправить свой недочет пилоты уже не могли.