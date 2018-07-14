Американец с раком полового члена назвал важные симптомы заболевания

Вчера, 23:30

Безобидные признаки могут быть предвестниками смертельного диагноза.

52-летний американец по имени Уильям рассказал в откровенном интервью о том, как ему удалось справиться с раком полового члена. Мужчина хочет, чтобы как можно больше людей узнали об этом заболевании, чтобы иметь возможность вовремя обратиться за квалифицированной помощью. Он назвал важные симптомы рака и заявил, что их должны знать все мужчины.

Впервые Уильям стал беспокоиться, когда заметил маленькие родинки на своём пенисе. Он обратился к своему дерматологу и тот после проведения анализов поставил ему диагноз «плоскоклеточный рак» - вторая по распространённости разновидность рака кожи. Как правило, рак полового члена встречается довольно редко. Его ежегодно диагностируют у 1 из 100 000 мужчин. Это менее 1% мужского населения в США. Если обнаружить его и начать лечение на ранних стадиях, то от него вполне можно избавиться. В 85% случаев он поддаётся лечению. В то же время многие мужчины стесняются обращаться за помощью с такой пикантной проблемой, что приводит к тому, что заболевание переходит в более серьёзную стадию. Американец заявил, что операция по удалению поражённых частиц заняла не более трёх часов, послеоперационное лечение также прошло достаточно легко. В то же время, если затянуть с визитом к врачу всё может обернуться трагическими последствиями.

По словам Уильяма, помимо появления родинок и бородавок, возможно покраснение, образование пятен и потемнение кожи. В случае обнаружение чего-то подобного следует обратиться к специалисту для детального обследования.