«Что это было?»: Радиоведущий показал призрака в прямом эфире

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Мужчина сам не ожидал, что в кадр попадёт таинственный образ в простыне.

Американский радиоведущий Даррен Моле создал сенсацию в прямом эфире, когда включил трансляцию в режиме селфи на своём рабочем месте. В пятницу, 13-го июля, он показал подписчикам в социальных сетях студию East Coast Radio.

Мужчина наслаждался кофе, готовясь к утреннему эфиру, когда внезапно заметил на экране смартфона, что позади него ходит что-то похожее на призрака. Таинственный образ в простыне или накидке белого цвета стал полной неожиданностью для Моле. Он развернулся, чтобы понять, что это было и убедиться, что его никто не разыгрывает, но никого за своей спиной не заметил. Несколько дней подряд он замечал, что кондиционер в студии включался сам по себе, но ведущий считал, что над ним просто подшучивают коллеги. Теперь Моле по-другому смотрит на эти события. Фрагмент трансляции мужчина опубликовал в своём микроблоге в Twitter.

Ранее мы писали, что британское телешоу показало «первого реального призрака» после 15 лет съёмок. Оператор и корреспондент сами не ожидали, что полтергейст покажется прямо перед ними.