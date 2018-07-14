Сербская ведущая прогноза погоды отбила мяч круче Акинфеева

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27 июня сербская ведущая прогноза погоды Сара Дамьянович выполнила в прямом эфире непростой трюк.

Прямо во время того, как она, стоя у карты, читала прогноз погоды, ей какие-то шутники в студии бросили мяч. Скорости реакции девушки можно позавидовать: она ловко отбила мяч ногой, хотя летел он довольно высоко.

Пользователи Сети утверждают, что это у нее получилось лучше голкипера сборной России Игоря Акинфеева, хотя, по справедливости говоря, по растяжке и профессиональным движениям девушки заметно, что она занимается какими-то боевыми единоборствами. Даже дыхание ведущей не сбилось, она продолжала так же ровно читать свой текст.