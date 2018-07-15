Пришельцы похищают маленьких утят для странных экспериментов

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Инопланетяне отбирали только маленьких птиц, не тронув при этом по неизвестной причине кур и лошадей.

В Австралии с фермы местной жительницы при загадочных обстоятельствах пропали несколько десятков маленьких утят. Женщина уверена, что домашнюю птицу для странных экспериментов похищают пришельцы. Странный инцидент произошёл близ города Дарвин на севере континента. Недавно утром австралийка обнаружила, что в сарае, где содержатся её домашние животные, пропал целый выводок утят. При этом следов насилия на месте не обнаружено. Если бы птицу унёс волк или другой хищник, то на месте бы остались перья или следы борьбы.

Змея также не могла съесть столько уток за раз, утверждает женщина. Примечательно, что в том же помещении находились лошади и куры, однако неведомые существа забрали именно уток. Причём двух старых и слабых птиц всё же не тронули. Австралийка уверена, что это дело рук пришельцев, поскольку их здесь уже неоднократно наблюдали местные жители. Скорее всего, считает женщина, инопланетяне собираются ставить опыты на её пернатых друзьях.

Ранее мы писали, что НЛО посещают Землю, чтобы скрещиваться с людьми. Один из детей пришельцев недавно дал интервью и рассказал, что благодаря сверхспособностям живёт в нескольких измерениях.