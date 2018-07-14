В Йемене повстанцы ударили по армии Саудовской Аравии ракетами «Землетрясение»

Сегодня, 17:17

Огонь был сосредоточенным и неожиданным. По большому скоплению войск коалиции. О потерях не сообщается, но они должны быть большими.

Хуситы всё грамотнее начинают атаковать в Йемене саудитов. Они научились правильно выбирать не только позиции, но и время для своих ударов, в том числе, применяя «Землетрясение».

Там эта ракета называется Zalzal-2. Этот обстрел стал за неделю уже третьим в провинции Асир. «Землетрясение» поддерживалось «Катюшами». На перевал Альб в Йемене повстанцы обрушили настоящий огненный град.

Это произошло в провинции Асир. Повстанцы намерены выбить войска Саудовской Аравии из её южных районов. Не исключается, что массированные ракетные удары будут продолжены.

Повстанцы понемножку учатся воевать. Они наносят противнику всё больший урон. При этом, обладая меньшим количеством вооружений и военнослужащих.

В то же время, повстанцы понемногу оттесняют войска СА.

Ракетная атака в Асир стала ответом на авиационную бомбардировку по отрядам повстанцев, которую накануне совершили силы коалиции.