«Я хочу сжечь всех этих евреев»: Нацист из Майами пытался устроить массовый поджог в своём доме

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Мужчина уже залил бензин в мусоропровод и разработал план, как помешать пожарным.

Ужасную трагедию предотвратили полицейские в американском штате Флорида. В Майами 72-летний нацист пытался устроить массовый поджог в своём доме с целью убийства местных жителей. Внимание патрульных мужчина привлёк, когда нёс со стоянки в здание две канистры с бензином. На вопрос, что он хочет сделать, мужчина в нецензурной форме ответил «я хочу сжечь всех этих евреев». Подозреваемого немедленно задержали, после чего в ходе обыска в принадлежащем ему подсобном помещении нашли ещё 28 канистр с бензином, а также запрещённую литературу и нацистскую символику. Во время обследования здания в мусоропроводе обнаружили следы разлитого топлива в количестве не менее восьми канистр. Мужчина признался, что хотел поджечь шахту и раздуть пламя с помощью двух электровентиляторов, чтобы нанести максимальный ущерб. Записи с видеонаблюдения показали, как задержанный ранее размещал на каждом из этажей газовые баллоны. Также он собирался помешать пожарным подъехать к месту происшествия с помощью заранее приготовленных заслонов.

Полицейские уверены, что по счастливой случайности им удалось предотвратить большую трагедию. Американцу тем временем предъявили обвинение в подготовке поджога и массового убийства людей. Как сообщили полиции его соседи, накануне мужчина получил предписание о выселении и сильно разозлился из-за этого.