В Японии обнаружили «корабль-призрак», прибывший из Северной Кореи

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Пустая опрокинутая деревянная лодка дрейфовала к западному побережью Японии, что может означать начало очередного наводнения «призрачных кораблей» из Северной Кореи.

Японская ежедневная газета «Санкэй симбун» сообщила, что судно длиной 8 метров было обнаружено в среду 11 июля вблизи скалистых берегов острова Хоккайдо. Неизвестный обнаружил «корабль-призрак» по время езды по посёлку Мацумаэ около 17:30 того дня. В четверг телеканал Hokkaido Cultural Broadcasting опубликовал фотографии лодки.

Хотя неясно, откуда взялось судно. Местные СМИ сообщили, что городские власти и морская полиция уверены, что оно прибыло из Северной Кореи. Водолазы, исследовавшие лодку, сообщили, что не обнаружили ни членов экипажа, ни писем, ни символов, указывающих на её происхождение. «Санкэй симбун», ссылаясь на городских властей, сообщает, что форма и цвет ложки напоминают те, которыми пользуются в Северной Корее.

В прошлом году вдоль берегов Японии было обнаружено 104 «корабля-призрака» без людей, на некоторых суднах были трупы. Лодка, найденная на острове Садо в ноябре прошлого года, была наполнена пачками от северокорейских сигарет и куртками с корейским письмом на них. Два тела, извлечённых из другой лодки в префектуре Ямагата в декабре, носили на одежде брошки с изображением Ким Ир Сена – основателя северокорейского государства и его фактического руководителя.