Пришельцы оставили в пятницу 13-го тайное послание для фермера в Уэльсе

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Шестиметровая геометрическая фигура правильной формы на поле напугала местных жителей.

В Уэльсе на сельскохозяйственном поле близ Кардиффа обнаружили таинственный символ. Сегодня утром его обнаружил фермер, выращивающий здесь зерновые культуры. Мужчина утверждает, что странные следы появились, вероятнее всего в пятницу 13-го июля. Шестидесятиметровая фигура правильной формы состоит из двух кругов разного диаметра, квадрата и треугольника, заключённых друг в друга. Мужчина признался, что слышал о такого рода символах на полях, но сам подобное видел впервые. В социальных сетях предположили, что это пришельцы оставили для фермера тайное послание, однако разгадать его смысл валлиец так и не смог. Между тем, многие заметили, что загадочный символ поразительно похож на логотип сети ночных заведений The Alchemist. По удивительной случайности, один из таких баров 20 июля планируется открыть в Кардиффе.

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