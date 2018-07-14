«Заставил сатана»: Американец 16 лет насиловал четырёх дочерей

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Мать девочек молча наблюдала за происходящем и покрывала мужа.

В США задержали 48-летнего мужчину которого обвиняют в сексуальном насилии в отношении четырёх дочерей. Американец, по данным правоохранителей, насиловал девочек на протяжении 16 лет, начиная с 2000 года.

В своё оправдание задержанный заявил, что надругаться над детьми его заставил сатана. Житель Айдахо систематически совершал акты сексуального насилия по отношению к дочерям до тех пор, пока одна из них не рассказала об этом представителям власти. Позже остальные дети также рассказали полиции, что долгое время были в сексуальном рабстве собственного отца. Их мать при этом молча наблюдала за происходящим и не препятствовала супругу издеваться над детьми.

Женщина объяснила это тем, что её убеждения мешали ей привлекать в семейные дела правоохранительные органы или службу по защите детей. Она лишь молилась, чтобы дьявол скорее оставил её супруга в покое. Мужчину, как и дочерей, она считает жертвой происков потусторонних сил. Правоохранители задержали американку вместе с её супругом за содействие преступлению.

Ранее мы писали, что в Удмуртии жители сами поймали извращенца, надругавшегося над малолетней девочкой.